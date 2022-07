Greissy Ortega, hermana menor de Milena Zárate, reveló este 15 de julio que no pudo ingresar a Estados Unidos por problemas con Migraciones. La colombiana intentó cruzar la frontera para ingresar de manera ilegal al país norteamericano. Sin embargo, aseguró que seguirá intentando ingresar a dicho país.

“Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero, tengo tres bocas que alimentar. A mi me han devuelto del lado donde iba a ingresar porque casi los colombianos están ingresando para buscar una vida mejor”, contó Greissy en el espacio de Willax TV.

‘Peluchín’ y Gigi aconsejan a Greissy Ortega

Tras escuchar las declaraciones de la colocha, Gigi Mitre y Rodrigo González comentaron de cómo es la situación que enfrentan los indocumentados en EE. UU.

“La desesperación y la necesidad muchas veces nos lleva tomar decisiones equivocadas, imprudentes, arriesgadas, no solamente con nosotros sino con sus hijos. Lamentablemente, Greissy no la ha pasado bien aquí, consecuencia o no de sus actos (...) La vida es así, ya ha sido perdonada por la principal damnificada, así que quienes somos nosotros para juzgar. Pobre, me da pena”, dijo ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre le pidió que reflexione sobre la decisión que tomará, pues también está arriesgando a sus hijos. “Si ella siendo soltera y su pareja se quieren arriesgar a cruzar la frontera de forma ilegal es muy su asunto, pero cuando hay tres niños involucrados y que puede ser peligroso hay que pensar”, cuestionó.

“Tampoco es que Greissy no tenía para comer, tiene a su hermana que trabaja. Cuando te metes de ilegal, ya no puedes salir de ahí hasta que arregles tus papeles (...) En todo caso me parece arriesgado y sobre todo por los niños, hay que ser un poquito más responsables sobre todo pensar antes de tener tantos niños”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO