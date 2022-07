Valeria Piazza, exreina de belleza, tuvo una divertida entrevista con el carismático ‘Giselo’ en su programa digital de YouTube. La presentadora de América Espectáculos habló sobre su paso por el certamen de belleza, sus costumbres y sus diversos gustos en su vida cotidiana.

Durante la entretenida conversación, la guapa modelo sorprendió al revelar que nunca había tomado un vaso de quinua y quedó ‘en shock’ tras enterarse que la quinua se tomaba.

“¿Me imagino que has tomado tu quinua con pan con torreja? Todo peruano lo hace”, le dijo Edson Dávila a Valeria, quien quedó sorprendida.

“No, eso todavía no pruebo. La quinua sí, pero me gusta en ensalada, no lo tomo. No sabía que la quinua se toma”, respondió la exMiss Perú, generando las risas de todos los asistentes del show.

“Entonces no tienes idea de cuánto cuesta”, intervino ‘Giselo’. “¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaría yo? 10 soles”, contestó Valeria Piazza.

Ante ello, Edson añadió: “Vemos la realidad cruda del país, mientras otros toman un desayuno con 2.20 soles, ella gasta 10 soles en una quinua con su pan con torreja”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO