Melissa Paredes mantiene silencio luego de que Octavo Juzgado de Familia de Lima amplió las medidas de protección y le ordenara no acercarse a su hija en un radio de 100 metros. Esto en medio de la investigación por presunto abuso contra la menor.

En más de una ocasión, la actriz fue criticada por seguir las estrategias de su abogado Wilmer Arica Alvarado, quien también representa a Andrea San Martín en su cuestionada batalla legal con el padre de su segunda hija, Juan Víctor.

Recordemos que el abogado estuvo al lado de Melissa cuando hicieron la polémica llamada a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, donde lo acusaba de afectar la indemnidad se sexual de su hija. Por ello, se ganó cientos de criticas y comentarios negativos en sus redes sociales.

Ahora que la exconductora de ‘América HOY’ está desaparecida, su abogado ha tomado la radical decisión de desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram, donde día a día era cuestionado por su estrategia en el caso de Melissa Paredes.

El día de ayer, precisamente, Wilmer Arica compartió lo siguiente: “La indiferencia también es violencia, el maltrato que sufres puede hacer que sientas miedo, no calles ante la violencia, llama a la Línea 100 o acude a un Centro de Emergencia Mujer. ¡Nada justifica la violencia!”.

Cabe indicar que un hecho diferente ocurre con el abogado del ‘Gato’ Cuba, César Nakaski Seminario, quien recibe muestras de apoyo y pedidos de los usuarios a que resuelva el caso a favor del futbolista.

Abogado de Melissa Paredes: “Actos de amoríos, no configura adulterio”

En mayo de este año, Wilmer Arica se ganó el repudio en redes al escribir los siguiente: “La infidelidad es es una falta menos gravosa al deber de fidelidad. Actos de amoríos, tocamientos, abrazos y besos, no configura adulterio”.

“El adulterio es la falta más grave que surge al quebrarse el deber de fidelidad de los casados, cuando uno de los cónyuges mantiene relaciones sexuales con una tercera persona”, aclaró.

Como se sabe, Melissa Paredes siempre negó que haya sido infiel con el bailarín Anthony Aranda y que, cuando fue ampayada besando al ‘Activador’, ella ya estaba separada del ‘Gato’ Cuba.

Melissa Paredes y la conversación con su abogado antes de llamar a Rodrigo

En pasado 5 de julio, en el programa ‘Amor y Fuego’, Melissa Paredes dio detalles de la conversación que tuvo con su abogado previo a la llamada que realizó al futbolista, cuando lo acusó de abusar de su hija.

“Mi abogado me dice, ‘¿y tú crees que si lo tienes al frente puedes saber si te está mintiendo o no?’. Yo le digo ‘Sí, por supuesto, yo lo conozco perfectamente y sé cuándo él me miente y cuándo no, y quiero que me explique, Wilmer, porque hacer una denuncia así a mí me parece muy fuerte... o sea, voy a exponer a mi hija, mi hija va a salir en todos lo medios ¿Qué otra opción tengo Wilmer?”, contó la exconductora de América HOY.