Milena Zárate rompió su silencio y se pronunció sobre la complicada situación que atraviesa actualmente su hermana Greissy Ortega, quien se quedó varada en México con sus tres hijos tras intentar cruzar la frontera a Estados Unidos de manera ilegal para reencontrarse con su esposo, Ítalo Villaseca.

“Ha salido una noticia que me sorprendió mucho, no la esperaba. He recibido bastantes comentarios positivos, negativos. Yo respeto las opiniones de todo el mundo pero sí les quiero decir que nadie vive en los pantalones de nadie, se respetan las opiniones, más no se comparten muchas”, comenzó diciendo la colombiana.

En ese sentido, la expareja de Edwin Sierra aseguró que siempre apoyará a su hermana, pese a no estar de acuerdo con muchas decisiones que viene tomando.

“Yo como hermana, como familia, apoyo hasta donde esté a mi alcance y hasta donde los demás me lo permiten. Mi hermana es una persona adulta, mayor de edad y autónoma de sus propias decisiones. A nosotros como familia nos toca apoyar las decisiones, estemos de acuerdo o no... Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero me queda apoyarla porque hay niños de por medio y quiero que ella logre sus objetivos”, expresó la artista extranjera.

Por último, Milena señaló que sigue en contacto constante con su hermana y que se encuentra bien junto a sus pequeños hijos. “No puedo decirles nada más, excepto que yo estoy en contacto, ella está bien, que esperamos que se resuelvan las cosas para bien para ella, para los niños y eso es todo lo que puedo opinar”, concluyó.

OJO - Milena Zárate sobre caso de Greyssi Ortega

