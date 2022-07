Greissy Ortega se encuentra viviendo un complicado momento tras haber viajado hace unos cuantos días a México, con el único fin de intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos y reencontrarse con su esposo Ítalo Villaseca.

Y es que la hermana de Milena Zárate no pudo realizar su propósito, pues las autoridades de dicho país no le permitieron el ingreso a Estados Unidos.

“Me estaba volviendo loca. Yo duré un mes sin comer, no dormía, solamente lloraba, creo que mi cara lo dice todo, yo era una zombie andante. Mis hijos estresados, en el suelo prácticamente. A mi se me secó la leche, ya no le doy de lactar a mi hija”, comenzó diciendo para el programa ‘Amor y Fuego’.

“Todo ha subido, no me alcanzaba el dinero, mi hija pide pañales, leche, todo, entonces era difícil y dije que ya no más. Salimos de Lima a Bogotá, de Bogotá a México donde ahorita estamos. A mi me han devuelto del lado donde iba a ingresar porque todos los colombianos están ingresando para buscar una vida mejor”, agregó.

En ese sentido, Greissy, quien por el estrés que viene enfrentando pesa tan solo 45 kilos, señaló que no se dará por vencida y seguirá intentando cruzar la frontera de manera ilegal para reunir a su familia.

“No nos alcanzaba el dinero. Yo tengo mucha fe que voy a volver a tener a mi familia junta (...) Me han devuelto porque no tenía algunos trámites que ellos necesitaban para que me dejaran ingresar, pero voy a tomar fuerzas para volver a intentarlo, nada me detiene, voy a insistir hasta cruzar frontera con mis hijos. Yo sé que es muy riesgoso, pero si uno no arriesga, no gana”, finalizó diciendo.

