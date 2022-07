Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, contó el drama que está viviendo con sus hijos tras ser impedida de ingresar de ilegal a los Estados Unidos. La colombiana reveló que su esposo Ítalo Villaseca, se encuentra en tierras gringas desde mayo.

La colocha también contó que el padre de sus tres pequeños se fue de forma ilegal al país del norte y ahora se encuentra trabajando sin documentación en un supermercado.

“¿Ítalo tiene visa americana?”, le preguntó una reportera de ‘Amor y Fuego’. Ante ello, Greissy Ortega respondió: “Se fue por el lado irregular”.

“No nos alcanzaba el dinero, yo tengo mucha fe de que voy a tener a mi familia, a mi hogar juntos de nuevo. Cuando él me vio arrebatada, me dijo: ‘Basta, cálmate, espérate, dame chances, deja que yo me acomodé, no te desesperes. Yo también extraño a mis hijos, te extraño a ti”, agregó.

¿Por qué Greissy Ortega decidió cruzar la frontera de ilegal hacia Estados Unidos?

La colombiana Greissy Ortega fue en busca del sueño americano y enrumbó a EE.UU en busca de una vida mejor para sus hijos y para ella.

“Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero, tengo tres bocas que alimentar. Yo tengo tres bocas que alimentar, mi hija hija pide pañales, leche, todo, entonces. Era difícil. A mi me han devuelto del lado donde iba a ingresar porque casi los colombianos están ingresando para buscar una vida mejor”, contó Greissy en el espacio de Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO