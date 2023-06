Rodrigo Cuba enfureció contra Melissa Paredes por ‘meter su cuchara’ y opinar sobre su situación con Alexandra Venturo. El popular ‘Gato’ dio breves declaraciones a ‘América HOY’ donde se mostró en contra de que su exesposa revele detalles de su separación.

Elk último 7 de junio, Melissa Paredes reveló que Rodrigo Cuba se llevó la cama que usaba con Ale Venturo y ella no tenía dónde dar de comer a su hija de cuatro meses de edad. “Melissa me dice que dejó sin cama a Ale Venturo. No tiene ni dónde darle teté a la bebé porque la dejó sin cama” , comentó Janet Barboza cuando leyó el mensaje de Melissa.

Qué respondió Rodrigo Cuba a Ale

Rodrigo Cuba puso en su sitio a su exesposa y dejó entrever que ella no debe meterse en asuntos de terceros.

“Disculpa, yo no voy a dar declaraciones al respecto, ya se lo he dicho a un montón de tus colegas. Ustedes me conocen, yo no voy a declarar absolutamente nada. Lo único que sí me parece raro es que ¡Melissa qué hace metiéndose!... pero bueno”.

