Andrés Hurtado , conocido también como ‘Chibolín’ en Perú, pasó tremendo papelón este 7 de junio durante una entrevista EN VIVO al programa ‘Hoy Día’, el cual se transmite por la señal de Telemundo. Todo ocurrió cuando los presentadores le cuestionaron por despedir a su productor durante la emisión del Miss Perú La Pre, el último fin de semana.

“Quizá el tema sea pobrecito él y qué villano soy yo. Ustedes tienen que darse cuenta que este es un concurso de Miss Perú La Pre, adolescentes que van a ir a concursar para traer la corona al Perú”; comenzó explicando el presentador peruano.

Fue allí que el actor Daniel Arenas le recordó que los conductores de TV leen su libreto antes de salir al aire para no cometer errores. “¿Tú no lees tu libreto?”, le preguntó a Andrés Hurtado, quien enfureció tras escucharlo:

“Para que sepas, esto no es un libreto porque es una pregunta al azar... lo que tratas tu es de hacerme quedar mal”.

En ese momento, Frederik Oldenburg - también periodista de Telemundo - intervino en la conversación, siendo callado por ‘Chibolín’. “Como tú nunca has sido conductor de un Miss, las preguntas no se ensayan, se sacan al azar”, respondió el peruano.

Andres Hurtado se pelea EN VIVO

La tensión continuó por varios minutos y empeoró cuando Andrés Hurtado minimizó al periodista Frederik Oldenburg. Sin embargo, el presentador no se amilanó.

“La educación es la misma en Perú y en Estados Unidos, siempre va a ser la misma, y te está hablando un periodista, comunicador, graduado en Universidad, no sé si tu eres periodista o comunicador social, no sé si tienes postgrado o no lo tienes. Yo tengo 15 años de experiencia como periodista, como presentador y también presento un programa aquí en Estados Unidos en prime time. Tengo la experiencia que tienes tú, para que sepas un poco con quién estás hablando”.

Instarándula. Video de Telemundo

