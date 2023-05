Andrés Hurtado tuvo como invitado especial en su programa a Efraín Aguilar, a quien aprovechó para agradecerle EN VIVO por haberlo botado del teatro, ya que eso le dejó un gran aprendizaje.

Y es que recrodemos que el conductor de Panamericana TV dio a conocer que el productor lo corrió hace años de una obra teatral que estaba a pocas horas de estrenarse, siendo él uno de los personajes principales, pero todo fue debido a una falta que tuvo.

“Fue el mejor ejemplo de mi vida que recibí, gracias a que me botaste del trabajo, es que fue una historia que Efraín y sobre todo, cuando uno es joven, no lo entiende y eso que me halagaste”, comenzó diciendo Hurtado, explicando que el hecho fue porque se presentó fuera de la hora de un ensayo general de la obra de la que formaba parte.

“Yo le dije: ‘En el teatro solo hay un castigo, cuando hay un a falta te vas, así sea el día del estreno’. Eso me enseñaron a mí. Tú un día me lo dijiste y lo sentí de corazón: ‘Contigo aprendí a ser disciplinado’” , respondió Efrain.

