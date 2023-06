Melissa Paredes decidió apartarse del escándalo que protagonizó su exesposo Rodrigo Cuba tras separarse de Alexandra Venturo. Y aunque al principio estuvo mandando fuertes indirectas sobre el ‘karma’ y ‘la soltería’; este 8 de junio, la actriz priorizó su salud.

La modelo de 32 años de edad se mostró decaída tras acudir a un centro médico para que le saquen sangre. Ella aseguró que se trata de un chequeo para controlar su problema de tiroides.

“Me voy a desmayar porque me acaban de sacar sangre me he chequeado mi tiroides y me han sacado 6 tubos de sangre. Les juro que me quiero desmayar, estoy media, media. Dice que soy una exagerada ”, dijo, mientras su novio Anthony Aranda la acompañaba.

Pese a los malestares que tenía Melissa Paredes, el popular ‘Activador’ prefirió bromear con un presunto embarazo.

“Con eso nos van a decir si es mujer u hombre” , dijo luego que la modelo afirmara que le habían sacado varios tubos de sangre.

Melissa Paredes revela que padece de hipertiroidismo

En el 2020, Melissa Paredes comentó que padece de hipertiroidismo. “Es una enfermedad crónica con la que voy a vivir siempre, y hay que aprender a vivir con ella”, dijo la exesposa de Rodrigo Cuba.

“Por eso yo me esfuerzo bastante haciendo ejercicios y comiendo sano”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR