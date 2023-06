¡Fuertes declaraciones! La popular conductora de espectáculos Magaly Medina hizo una fuerte confesión en la última edición de su programa Magaly Tv La Firme que se emitió ayer jueves 08 de junio. En medio del presunto escándalo de infidelidad del futbolista Pedro Aquino a través de redes sociales, la ‘Urraca’ reveló que un joven también se le insinuó en internet.

Magaly Medina y Laura Borlini estuvieron juntas en el programa de la ‘Urraca’ para comentar sobre el más reciente ampay de ‘Chollywood’, los chats ‘hot’ entre Pedro Aquino y la cantante Jessy Kate. Sin embargo, en medio de la entrevista la periodista confesó que un joven de 29 años se le insinuó.

La ‘Urraca’ comentó que a ella le ha sucedido lo mismo que a Jessy Kate, pues anteriormente habría recibido mensajes sugerentes de hombres jóvenes que la siguen en redes sociales y entre risas relató su anécdota.

“Yo también me mato de risa cuando me escriben. Un chico joven un día me dijo: ‘¿Tú crees que alguna vez podrías estar con un chico de 29?’. Imagínate. Por favor. No, hijos ya no quiero ”, contó entre risas la conductora.

Además, agregó que no fue el único y que pese a que es una figura pública y casi todo el Perú sabe que está casada aún así recibe mensajes insinuantes. “ Les interesa dos pepinos si una está casada ”, sentenció.

