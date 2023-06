Tras la revelación de los chats mostrados por la cantante Jessy Kate que revelaron la infidelidad del seleccionado Pedro Aquino, la psicóloga Laura Borlini recordó el nombre del pelotero y encontró entre sus chatas el maicito que le había tirado anteriormente el cuestionado futbolista.

Laura Borlini mostró un chat de ‘Instagram’ en el que el futbolista le habló desde su cuenta verificada hace dos años y ella confesó no haber sabido quién era Pedro Aquino y su hijo tuvo que aclararle el panorama: “Ahí dice mayo 2021 y él me escribe y me pone eso y estaba con mi hijo y le pregunto y me dice que es un futbolista de la selección, pero ni respondí porque no lo conozco”, Magaly afirmó que ella tampoco responde a desconocidos.

Según contó la psicóloga, ella confesó públicamente estar soltera cuando le llegó el mensaje del futbolista y se mostró sorprendida porque estaba al aire en un programa radial: “Yo en ese momento estaba al aire y dije de repente me escribe por algo del programa, pensé que era para algo del programa, pero a son de qué, en ese año estaba soltera”.

El chat de Laura Borlini | Imagen compuesta 'Ojo'

TE PUEDE INTERESAR