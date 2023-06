Pedro Aquino se convirtió en el nuevo futbolista ampayado que habría sido infiel a su esposa a través de una “picantes” conversaciones que fueron presentadas por supuesta ‘manzana de la discordia’ la cantante de cumbia Jessy Kate en el programa de Magaly Medina la noche de ayer miércoles 07 de junio.

Sin embargo, durante una entrevista con el programa de la ‘Urraca’ el futbolista, Pedro Aquino le mandó un polémico mensaje a la cantante para luego proceder a bloquear de redes sociales.

¿Pedro Aquino responsabiliza a Jessy Kate por ampay?

Durante una entrevista con el programa de Magaly Medina, la cantante Jessy Kate mostró se celular y los mensajes que Pedro Aquino le enviaba, pero nadie esperaba que el pelotero le enviara un último mensaje de despedida. “Pedro te ha escrito ahí sale”, dijo el reportero de la ‘Urraca’, a lo que la cumbiambera respondió, “ Ya se enteró de lo que ha sucedido ”.

“ Yo confié en ti ”, fue el mensaje final del futbolista a la cantante que luego eliminó, tal como lo captaron las cámaras de Magaly. Además, Pedro Aquino bloqueó a Jessy Kate. “ No, me parece que me ha bloqueado, se ha enojado, uy me bloqueó ”, indicó la artista.





