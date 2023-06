Las cámaras de ‘Amor y fuego’ grabaron al ‘Gato’ Cuba saliendo de la casa de Ale Venturo con el colchón que compartía junto a la empresaria y esto fue motivo de indignación y vergüenza ajena para Rodrigo González y no dudó en hacer ver su verdadero punto de vista.

Al conductor de ‘Amor y fuego’ no le gustó nada que Ale Venturo tenga pocos meses de haber dado a luz y que se quede sin colchón porque el futbolista decidió llevárselo cuando terminaron su relación: “Un poco cutre estar en ese plan de que ‘me llevo el colchón’ y si encima es la mamá de tu hija. Te has portado como te vienes portando desde que ella estaba embarazada y te llevas el colchón. Ese gato es bien techero”.

El presupuesto del Gato Cuba para equipar su nuevo depa de solteros no sería el suficiente para que el futbolista compre todo nuevo y fue así como se confirmó que está usando los muebles antiguos que tenía en la casa que compartía con Melissa Paredes, dejando entrever que el hijo de ‘Don Gato’ no estaría ganando bien: “Parece que en el Sport Boys no pagan bien o les deben”, afirmó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González afirmó que no le importa los presupuestos que tenga el Gato Cuba y aseveró que en la separación debería primar el bienestar y comodidad de la madre: “No se trata de presupuesto holgado o apretado. Eso es la esencia, se nace cutre. Hacerle eso a una pareja habla mal de ti”.

