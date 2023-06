Rafael Cardozo, ha sorprendido a sus compañeros y televidentes al regresar al popular reality show después de varios meses de ausencia. Sin embargo, su vuelta no estuvo exenta de polémica, ya que reveló haber establecido condiciones para su regreso, incluyendo la solicitud de eliminar a una persona del programa.

Detalles de la vuelta de Rafael Cardozo a Esto es Guerra

En la última edición del programa transmitida el jueves 8 de junio, Rafael Cardozo hizo su reaparición en el reality de competencia de América Televisión. Su regreso causó revuelo entre los participantes y los televidentes, quienes se sorprendieron por las condiciones que puso para volver al programa.

Durante su intervención, el brasileño no dudó en compartir detalles sobre su última salida del programa y expresó sentirse dolido por lo ocurrido. Además, reveló haber establecido ciertas condiciones en su nuevo contrato de participación.

Rafael Cardozo manifestó: “Me siento un poco rato, ya me fui varias veces del programa y es la primera vez que estoy 9-10 meses fuera. Debo decir la verdad, en este contrato dije quiero eso, me dijeron te doy. [...] Me fui dolido, me fui molesto. Tengo a favor y en contra de las cosas que he pasado, sí creo que hay personas que no deben estar acá”.

El ex de Cachaza añadió: “Espero que el productor me cumpla lo último que pedí, siempre peleé por injusticias aquí y hay una injusticia en este programa. Yo fui eliminado 200 veces, pero pedí entrar al programa con una condición, hay varias, pero la peor es que yo regreso con la condición de eliminar a una persona”.

