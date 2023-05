Más que enamorado. Carol Reali, más conocida en el mundo de la farándula como ‘Cachaza’, y André Bankoff se encuentran viviendo una gran etapa en sus vidas con esta nueva relación sentimental que decidieron comenzar hace algunos meses atrás. Y es que esta vez, la parejita fue vista en un evento y sorprendieron a propios y extraños al mencionar los planes que tienen juntos.

Recordemos que la exchica reality a estuvo a punto de ir al altar junto a su expareja, Rafael Cardozo, quien le pidió matrimonio luego de 12 años de romance. Sin embargo, su relación llegó a su fin a fines del año pasado.

En ese sentido, según las imágenes registradas por el programa “Amor y fuego”, Carol Reali y André Bankoff fueron interceptados por uno de los hermanos ‘Paletazo’, quien les hizo una comprometedora pregunta.

“¿Eres el futuro esposo de la niña? ¿Estás enamorado?”, le consultaron al modelo, a lo que él respondió muy seguro de sí mismo y con una gran sonrisa. “Sí, sí, estamos de novio”.

Carol Reali mantendría a su novio André Bankoff

El programa “América Hoy” decidió nombrar al novio de Carol Reali como ‘El trabajador del año’, al emitir un informe sobre que el brasileño no tendría trabajo desde hace años.

Según las declaraciones de Janet Barboza, le habría llegado información de que André Bankoff, no habría laborado desde hace muchos años: “Empezó a facturar gracias a Cachaza, nos hemos enterado de que en él en Brasil ya no estaba trabajando y ya no lo conocían. Nos cuentan que ya hace años hizo una novela, lleva años sin trabajar”, confesó.

