¡INESPERADO! Rafael Cardozo regresó al reality de competencia ‘Esto es Guerra’ e impuso sus condiciones para mantenerse en el show. Como primera medida el brasileño pidió la expulsión de Patricio Parodi de la competencia, condición que el ‘Tribunal’ aceptó para sorpresa de todos los presentes y competidores.

Además, Rafael tuvo duras palabras contra su ex compañero en las que justificó la salida de la pareja de Luciana Fuster del show, además aseguró que no se arrepiente de haberlo sacado aunque lo critiquen. “ Ha hecho tantos berrinches y todos hemos pasado por ese momento incómodo. Ahora debe sentirlo. Hay que limpiar la basurita. Sé que la gente me va criticar ”, comentó.

Alejandra Baigorria critica a Rafael Cardozo

No lo pasa. Alejandra Baigorria no se mostró nada feliz con el regreso de Rafael Cardozo al programa de competencia, porque reveló que no se lleva nada bien con el brasileño. “ Tengo mis anticuchos. Se verá mucho fuego (en el programa) ”, reveló ‘La rubia de Gamarra” en la última edición del programa ‘Mande Quien Mande’ que se emitió HOY viernes 9 de junio.

En ese sentido, Ale haló sobre las condiciones que puso la ex pareja de Cachaza para regresar al programa. “ Me parece ridículo. Él quiere demostrar que tiene peso, que le han rogado para entrar y ha puesto sus cláusulas. Eso es un día para tenerlo tranquilo ”, señaló la empresaria.

Alejandra Baigorria critica regreso de Rafael Cardozo

