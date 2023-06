Este 9 de junio de 2023, durante el programa “Amor y Fuego”, la conductora Gigi Mitre se refirió a Patricio Parodi, quien fue expulsado por Rafael Cardozo de “Esto es guerra”. El brasileño sorprendió al regresar al reality, pero como parte de su contrato exigió el despido del ‘guerrero’, quien enfureció y amenazó con no volver más al programa de América TV.

“Creo que soy la persona más leal que ha tenido este programa. Yo me voy del estudio y se olvidan de mí en Esto es guerra y en ‘Baila conmigo’. Que no me estén citando. ¿Me voy del programa?”, amenazó el chico reality tras ser eliminado de la competencia

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre expulsión de Patricio Parodi?

Luego de escuchar las amenazas del ‘Pato’ Parodi, Gigi Mitre y su compañero se burlaron de él por creerse una importante figura de América TV.

“Dice que se olviden de él en ‘Esto es guerra’. Si te vas de ‘Esto es guerra’, también la televisión se puede olvidar de ti, así que no amenaces así. Cree que si se va de EEG se lo van a jalar (a otro canal”, dijo Gigi Mitre en forma burlona.

“La gran estrella de América, quebró América (porque se va el Pato), se va en bancarrota América Televisión, pobrecito”, ironizó la presentadora.