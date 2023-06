Melissa Paredes recurrió a sus redes sociales para publicar un polémico mensaje luego que su exesposo Rodrigo Cuba le increpara por meterse en sus líos con Ale Venturo, madre de la última del futbolista del Boys.

En su cuenta de Instagram, la exconductora de América Hoy compartió una sugerente frase que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja, quien está en el ojo del huracán por su polémica separación de la rubia empresaria.

¿Cuál fue el mensaje de Melissa Paredes?

“Si se paran detrás de ti, protégelos. Si se paran a tu lado, respétalos. Si se paran en tu contra, cero piedad”, fue el mensaje que compartió Melissa Paredes en sus historias este 8 de enero de 2023.

Melissa Paredes y su amenazante mensaje tras separación de ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo. Foto: (Instagram/@melisspareds).

Rodrigo Cuba pone en su sitio a Melissa Paredes

El “Gato” Cuba fue consultado por América Hoy sobre las revelaciones de Melissa Paredes, quien aseguró que él se llevó la cama que compartía con Ale Venturo y ella no tenía donde darle de lactar a su bebé de cuatro meses de edad.

“Disculpa, yo no voy a dar declaraciones al respecto, ya se lo he dicho a un montón de tus colegas. Ustedes me conocen, yo no voy a declarar absolutamente nada. Lo único que sí me parece raro es que ¡Melissa qué hace metiéndose!... pero bueno”, dijo.