Tras conocerse que Luciana Fuster no estaría participando por el ‘Miss Perú’, Jessica Newton aclaró que la novia de Patricio Parodi sería parte del ‘Miss Grand Perú’, siendo visto como marketing por Gigi Mitre y no se quedó callada.

La decisión de separar el certamen ‘Miss Grand Perú’ y celebrarlo en una fecha diferente, sería visto como una acción de marketing según Gigi Mitre, debido a que en ese concurso está Luciana Fuster y se realizará en ‘Esto es Guerra’.

Según Gigi Mitre, Jessica no habría visto a Luciana con porte de Miss Perú y la separó en un concurso no tan conocido para poder darle la corona que tanto busca, resaltando que las demás competidoras no son tan conocidas como la novia de Patricio Parodi.

Finalmente, la amiga de Rodrigo González aclaró que el certamen que intentan vender como “importante”, nadie lo conocía: “También fue una movida de Jessica jalarse a la Fuster a un certamen que solamente lo conocían ella y dos personas más porque no me van a decir que de toda la vida es Miss Grand, más o menos es un Miss o un reinado como el Miss Banano que solamente lo conoce la gente que está involucrado en eso. Acá en Perú no sonaba y me parece una idea marketera jalarse buena de parte de Jessica jalarse a alguien como la Fuster y a simple vista le daría el premio a Fuster”.

