Durante el programa ‘Mande quien mande’, Luciana Fuster fue cuestionada sobre su confianza y los celos que puede tener con Patricio Parodi, pero ella negó celar al ‘capitán de los guerreros’. La respuesta tomó por sorpresa a María Pía Copello quien pareció no creerle.

“No soy celosa, cero celos”, de esta forma es como Luciana Fuster rechazó ser celosa, pero María Pía Copello no le creyó y decidió sacarle información: “Por qué no te creo”, la modelo argumentó su falta de celos asegurando que no tiene problemas con que Patricio Parodi salga con sus amigos o tenga reuniones con ellos.

¿Cuánto tiempo de relación tienen Luciana Fuster y Patricio Parodi?

Pese a haber tenido un romance accidentado debido a que la expareja de Patricio era amiga de Luciana Fuster, la pareja tendría un año y medio de romance, oficializando su amorío en enero del 2022, luego de haber estado meses atrás sin querer darse una etiqueta.

