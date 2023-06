La experta en moda Nicole Akari tuvo una dura crítica sobre el look que lució la salsera Yahaira Plasencia en los “Premios Heat”, evento musical que se realizó la noche de este jueves 8 de junio en República Dominicana.

Akari visitó el set de “América Hoy” para dar su punto de vista sobre el atuendo verde de dos piezas que llevó la autodenominada “Patrona” en la alfombra del evento.

¿Qué dijo Nicole Akari sobre look de Yahaira Plasencia?

La fashion stylist consideró que el look de la interprete de “Cobarde” no fue el adecuado (peinado, vestimenta y accesorios). Además le aconsejó que tenga cuidado con el calzado.

“El error fue que no era su talla, Yahaira es muy voluptuosa, pero acá hay un detalle, el guante malogró por completo todo el look. Yo creo que si ella hubiera tenido el cabello más pulido o mejor peinada lo hubiera podido mejorar” , comentó Akari en un inicio.

“Siempre los zapatos de ella son demasiado vedetuchos, ella por querer ganar tamaño y altura se pone los zancos, y es un gran error. Siempre está con el mismo estilo de calzado, en realidad este look no la favoreció para nada, no había algo que rescatar, pero ella debe estar feliz, la conozco, ella con que rajen y hablen de ella está contenta”, remató la asesora de moda.

Nicole Akari y su dura crítica a Yahaira Plasencia por su look en ‘Premios Heat

