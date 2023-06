¡INESPERADO! Johanna San Miguel acepto EN VIVO conducir ‘Esto es Guerra’ al lado de Katia Palma, pese a que en los últimos días la actriz de ‘Pataclaun’ reveló que no tiene una buena relación con la ex jurado de ‘Yo Soy’ e incluso manifestó que no la tolera por presuntamente haberla tratado mal cuando ella estuvo en el programa de imitación.

Sin embargo, durante la última edición de Esto es Guerra de HOY viernes 09 de junio la conductora fue consultada sobre si aceptaría conducir el reality de competencia de ‘América Televisión’ junto a Katia Palma, a lo que Johanna respondió rotundamente ‘Sí', además dejó en claro que podría conducir con cualquier persona se lleve bien o no.

“ Por supuesto que sí, es más le espero acá ”, dijo firmemente la recordada ‘Queca’. Sin embargo, rápidamente fue rebatida y le recordaron que Katia Palma aseguró que “ prefiere tomar thinner antes de conducir con Johanna’ ”, a lo que la ‘Mamá leona’ respondió “No hay problema, la espero con una copita de thinner, lo toma y luego conducimos juntas”, señaló.

La polémica presentadora indicó que ella puede conducir con cualquiera el programa. “ Yo no tengo ningún problema en conducir con nadie ”, sentenció ante la sorpresa de todos los participantes.

