Las reconocidas presentadoras de televisión Katia Palma y Johanna San Miguel, quienes anteriormente trabajaron juntas, han protagonizado recientemente un enfrentamiento mediático. En esta nota, exploraremos los detalles sobre la diferencia de edades entre ellas, así como el programa en el que trabajaron y los conflictos que surgieron durante su tiempo juntas en la pantalla chica.

¿Cuántos años se llevan Katia Palma y Johanna San Miguel?

Katia Palma, conocida por su participación en el programa “Las Bandalas”, nació el 17 de agosto de 1980, lo que significa que pronto cumplirá 43 años de edad. Por otro lado, Johanna San Miguel, reconocida por su papel en “Esto es guerra”, celebrará su cumpleaños número 56 en noviembre. De esta manera, se puede determinar que existe una diferencia de trece años entre ambas presentadoras, siendo Johanna la mayor de las dos.

¿Qué programas compartieron?

Katia Palma y Johanna San Miguel colaboraron como jurado en el exitoso programa de talentos “Yo Soy”. Esta oportunidad se presentó luego de que Maricarmen Marín decidiera abandonar su rol en el programa para enfocarse en su maternidad. Durante su tiempo como compañeras en “Yo Soy”, surgieron diferencias entre ellas, y recientemente, Johanna reveló que su experiencia laboral junto a Katia no fue positiva.

¿Qué conflictos tienen?

Johanna San Miguel sorprendió al hacer públicas sus diferencias con Katia Palma, afirmando que no tuvo una buena experiencia trabajando con ella en Latina. Alegó que no fue tratada de la mejor manera y que no se sintió cómoda durante su tiempo juntas en la televisión.

Por su parte, Katia Palma negó estas acusaciones y afirmó que aunque nunca fueron amigas, siempre mantuvieron una relación cordial como colegas de trabajo. Señaló que no tiene resentimientos hacia Johanna y no puede comprender el odio que esta última parece tener hacia ella.

