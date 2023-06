Yahaira Plasencia sigue acumulando escándalos. Esta vez, la experta en moda Nicole Akari reveló que, hace unos años, le prestó de buena fe unos lujosos aretes de diamantes a la ‘reina del totó', pero ella nunca se los devolvió.

La asesora de imagen se presentó este lunes 12 de junio en ‘América HOY’ donde contó esta amarga experiencia:

“Me regalaron unos aretes ¡hermosos! Eran unos diamantes en forma de alas de ángel, una belleza. Ella (Yahaira) se iba a JB, me acuerdo, vino a la casa con la hermana yo la arreglé, ella ve el arete: ‘ay, qué lindos, préstamelos’. Le dije ‘Yahaira, ni siquiera yo los he usado’, ‘ay, no amiga, préstamelos’. Como se iba a ese canal, yo le dije que se los ponga y a la salida me los dé. Nunca regresó a mi casa, nunca me devolvió el arete”.

Según Nicole Akari, cuando le pidió a Yahaira que le devuelva los aretes, ella dio una insólita respuesta, asegurando que no sabía dónde estaban las joyas.

“Cuando le dije ‘Yahaira ¿y los aretes?. Tú sabes lo que me dijo ‘ay, amiga, ya te los devolví’ Perdón, ¿cuándo me lo has devuelto si yo no te he visto la cara. ‘Ay, no amiga. ¿No te los he devuelto? Ay, qué raro porque aquí en mi casa no están ¿cómo era? Ay, no amiga búscalos bien. Yo también acá voy a buscar porque no tengo nada’” , contó indignada.

Yahaira perdió los aretes y no quiso pagarlos, según Nicole Akari

Y peor aún, cuando le pidió que le pague lo que costaron los aretes, Yahaira Plasencia se negó rotundamente.

“Yo le dije ‘te paso la foto de cuánto costaron’ y cómpralos, desgraciadamente a la hora de la hora se traumó cuando vio el precio ‘no’, me dijo ‘yo no te voy a pagar eso’. Bueno, ya me lo imaginaba, como no me pagas, menos me vas a pagar los aretes que has perdido. Nunca me los devolvió”

Fue en ese ese momento que Nicole Akari se dio cuenta que no podía confiar en la salsera: “Todo el mundo me decía ‘no trabajes con ella’ y yo la defendía. ¿Sabes qué? Ese día se me terminó de caer al piso. Ese día yo abrí los ojos”.

