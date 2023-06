Paolo Guerrero no se quedó callado cuando cuestionaron su convocatoria a la Selección Peruana para el duelo amistoso ante Corea del Sur, como preparación a las Eliminatorias al Mundial 2026 que empezarán en septiembre de 2023.

Como se sabe, el ‘Depredador’ tiene 39 años y logró establecerse y tener continuidad en el Racing Club de Argentina. Por ello, el técnico Juan Reynoso Guzmán no dudó el llamar al hijo de ‘Doña Peta’ para ver su desenvolvimiento con la Bicolor.

“Si me dices mi edad, yo estoy jugando en un futbol competitivo. Si me dices mi edad, no estaría jugando en un futbol competitivo...” , comenzó diciendo Paolo Guerrero.

Guerrero critica al fútbol peruano

Paolo Guerrero se mostró muy incómodo con la pregunta sobre su edad y terminó criticando el nivel del fútbol peruano.

“Hay muchos peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano y otros más, pero yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo con 39 años” , señaló.

Además, explotó contra el reportero por cuestionarlo:

“Si me vas a preguntar sobre eso, no tiene mucha relevancia, no tiene mucho sentido, porque si vengo jugando en un futbol competitivo es porque estoy bien. Si yo jugaría en un fútbol que no es competitivo y no estaría jugando, sería una buena pregunta”

