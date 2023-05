Han pasado casi 4 meses desde que nació el nuevo hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte y al ver que la mamá del futbolista no visitó a la pareja y su nuevo nieto, se especuló una posible riña entre Doña Peta y la nueva novia del ‘Depredador’ y hoy se descartó todo.

Durante el programa ‘América Hoy’ se comentó la foto que publicó en horas de la mañana Ana Paula Consorte, donde se ve a la brasileña celebrando el cumpleaños de Doña Peta, quien luce muy feliz junto a su nuevo nieto y en medio de los comentarios se enlazó la mamá de Paolo Guerrero.

¿Por qué Doña Peta no visitó a su nieto a penas nació?

Según contó la mamá de Paolo Guerrero, tuvo problemas para salir del Perú por asuntos familiares: “Ya era tiempo que yo lo venga a visitar y conocer a mi nieto, pero no podía porque tenía un hermano enfermo y ya pude para mi cumpleaños, el mejor regalo que he tenido”.

Por su parte, Janet Barboza resaltó que es el nieto número 21 de Doña Peta y afirmó que probablemente sería ese el motivo por el que la mamá de Guerrero no se emocione con el nuevo integrante de la familia: “Si yo tuviera 21 nietos ya me daría igual también, ya llega un momento en que tanto nieto ya me daría igual”.

