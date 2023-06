Ale Venturo y Rodrigo Cuba vuelven a estar en boca de todos pero esta vez no por su polémica separación, sino por todo lo contrario, pues lo rumores de una reconciliación entre ambos son cada más fuertes, luego de que fueran captados ingresando juntos al departamento del pelotero en donde se quedaron hasta el día siguiente.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó o negó una posible reconciliación. En la ‘promo’ de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo indicó que es un asunto que Ale y él manejaran en estricto privado. Sin embargo, empresaria compartió en sus redes sociales un polémico mensaje. ¿Se referirá al ‘Gato’ Cuba?.

El mensaje de Ale Venturo en medio de rumores de reconciliación

En los últimos días, Ale Venturo ha evitado pronunciarse respecto a su separación con Rodrigo Cuba y ha preferido concentrarse en su empresa ‘Nevera Fit’, a la cual le dedicó la mayoría de sus historias de Instagram. Sin embargo, en una reciente publicación, la rubia compartió el fragmento de una entrevista del rapero ‘Snoop Dog’ sobre la salud mental en la que envía un poderoso mensaje.

“ That’s mental health to be able celebrate yourself and to able to give yourself some credit and i feel like that was a great statement for those going through mental health because we always depend on confirmation and we depend on someone to make us feel like we´re worthy or we´re validated ”, se escucha en la entrevista. Cabe resaltar que dicha declaración está en ingles, pero aquí te compartimos la traducción del mensaje.

“ Eso es salud mental para poder celebrarte y poder darte algo de crédito y creo que fue una gran declaración para aquellos que están pasando por problemas de salud mental. Porque siempre dependemos de la confirmación y dependemos de alguien que nos haga sentir que somos dignos o validados ”.

