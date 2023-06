Cada vez son más fuertes los rumores de una posible reconciliación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo, la aún ex pareja fue vista junta el último fin de semana e incluso pasaron la noche juntos en el departamento del futbolista, así lo informaron las cámaras del programa Magaly TV La Firme.

Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha confirmado o negado dichas especulaciones, pero el acercamiento entre ambos parece innegable, lo cual a sorprendido a más de uno, incluida la exesposa el futbolista, Melissa Paredes, quien en las últimas semanas no dejó de opinar la ruptura de ex su e incluso le recomendó un abogado a Ale Venturo. En ese sentido, Rodrigo Cuba se habría cansado de las declaraciones de su ex pareja y le mandó un fuerte mensaje.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes?

En redes sociales ser compartió la ‘promo’ de ‘Amor y Fuego’, y se nos muestra como Rodrigo Cuba decidió romper su silencio y mandó un fuerte mensaje contra su ex esposa dejándole en claro que no tiene porque meterse en los asuntos entre Ale Venturo y él. “ Melissa, no tiene nada que ver esos temas con Alexandra, son entre ella y yo ”, sentenció el futbolista.

Como se recuerda, la modelo Melissa Paredes se mostró muy cercana con Ale Venturo, luego de que la empresaria anunciara su separación del ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, ante los fuertes rumores de una posible reconciliación, la también actriz indicó que ya no iba a opinar del tema.

