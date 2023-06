Alexandra Venturo fue captada junto a Rodrigo Cuba este último fin de semana, motivo por el que los rumores sobre una posible reconciliación se estarían incrementando. Y es que recordemos que el futbolista fue ampayado con Gianella Rázuri justo pocos días después de haberse separado de la empresaria, con quien además tiene una bebé recién nacida.

En ese sentido, las cámaras de “Amor y Fuego” interceptaron a la mejor amiga de Natalie Vértiz cuando se encontraba realizando compras en un supermercado, para preguntarle sobre si habría llegado a algún acuerdo verbal con el pelotero del Sport Boys.

“Todo bien como papás. Son temas privados que ya dije con mi abogado vamos a mantener en reserva nada más”, comenzó diciendo la empresaria. Sin embargo, terminó por confesar el motivo por el que estaría buscando llevar la fiesta en paz con el ‘Gato’ Cuba.

“¿Acaso yo me quiero llevar mal con alguien? No, solo quiero paz para mis bebés, nada más. Estoy tranquila, quiero estar tranquila”, finalizó diciendo Ale Venturo para el espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Gato Cuba le dedica romántica canción a Ale Venturo

La exparejita Rodrigo Cuba y Ale Venturo están en boca de todos desde que anunciaron su separación. Y es que desde ese momento ambos se habrían mandado una serie de indirectas a través de sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas surgió e rumor de que el futbolista estaría intentado reconciliarse con la madre de su última hija, y en ese sentido le habría dedicado una supuesta canción de amor a su ex pareja.

En e clip se puede escuchar un fragmento de la canción ‘No se va’ de Morat, el futbolista comparte unas curiosas estrofas en las que se da entender que no olvida un amor y que espera que este regrese. “ Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va ”, se puede escuchar en el video. ¿Será una indirecta para Ale Venturo?

