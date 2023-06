Fuerte y claro. Ebelin Ortiz rompió su silencio y brindó un entrevista exclusiva para el canal de Youtube de Álvaro Pérez, donde no pudo evitar ser consultada sobre el papel de “Magnolia Merino” que tuvo que interpretar hace algunos años atrás, haciendo clara referencia a la conductora Magaly Medina.

Al respecto, la actriz peruana señaló que dicha producción se hizo con meses de anticipación, y no con una mala intención justo cuando la popular ‘Urraca’ fue a prisión.

“A mi me convocan incluso meses antes de que se diera su juicio, fue una penosa coincidencia. Por supuesto que se aprovecharon ciertas situaciones, pero la serie como producción estaba programada para antes”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Ebelin no dudó en aprovechar la oportunidad para mostrar su rechazo al trabajo que realiza la figura de ATV. “Lo venden como si esto se hubiera hecho con mala leche, para perjudicarla, pero eso no fue así. Y por último, vamos a decir que haya sido así, ¿a cuántas personas esta señora les ha jodido la vida? ¿A cuántas familias no les sigue jodiendo la vida? Que una persona sea pública, no quiere decir que su vida esté expuesta”, expresó.

