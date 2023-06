Sin pelos en la lengua. Janet Barboza no se calló nada y se refirió a la canción romántica que presuntamente le habría dedicado Rodrigo Cuba a Ale Venturo. Y es que la conductora de “América Hoy” señaló que no cree que la empresaria perdone así de rápido al futbolista del Sport Boys.

“Al Gato le han faltado patas para salir corriendo de ese lugar donde vivía con Ale porque ¿La canción vale más después de verlo bailando con esta chica Razuri?”, comenzó diciendo la presentadora.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ señaló que Ale Venturo no puede caer ante los intentos de reconciliación del ‘Gato’ Cuba, pues le falló enormemente cuando se encontraba embarazada.

“No nos pueden convencer tan fácil. A los tres días de terminar con la pareja, que supuestamente amas y con la que has tenido un bebé, sales con otra a bailar, y ahora hay que considerar que por una cancioncita miserable (lo perdone)”, agregó.

Janet no cree que Rodrigo Cuba retome relación con Ale Venturo

La conductora del magazine matutino de América TV, Janet Barboza, consideró que el futbolista peruano, Rodrigo Cuba, no retomará su relación con Ale Venturo porque “ya le encontró el gustito a estar soltero”.

“Para mi no regresan... El Gato Cuba no va salir de ese búnker de soltero, que hasta tiene los muebles de Melissa (...) Una vez que ya salió, ¿va regresar para volver a salir? No mi reina hermosa, él ya está suelto en plaza”, expresó.

