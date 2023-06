Fuertes revelaciones. Álvaro Pérez decidió romper su silencio y sorprendió a propios y extraños al confesar que vivió un tenso momento con Juan y Miguel Barbarán, más conocidos en el mundo de la farándula como “Los hermanos Paletazo”.

Y es que según el exchico reality, quien fue entrevistado por el periodista Anthony Casimiro para su canal de TikTok, habría recibido propuestas indecentes por parte de los estilistas. “¿Alguna vez te propusieron, ya sea una productora o un productor, para hacer alguna cosa más, darte la oportunidad para que chambees en otro medio de comunicación?”, le consultó sobre su carrera luego de dejar el reality Combate.

En ese momento, Álvaro Pérez sorprendió a todos los seguidores con tremenda revelación sobre unos famosos hermanos que tienen un salón de belleza.

“ Cuando salí de Combate y estaba buscando trabajo, unos hermanos que tienen un salón de belleza, a buen entendedor pocas palabras, yo tengo todas las pruebas, y los hue... iban al programa concurso ‘Todo o nada’ y fueron muy educados conmigo, muy caballeros. Les pregunté si les podía manejar sus redes sociales” , comenzó relatando el también periodista.

Según el testimonio de Álvaro, cuenta que llegó hasta el departamento de los hermanos con su CV impreso, pensando que así conseguiría un mejor trabajo. “Uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido, prácticamente lo mandé a la m...” , agregó bastante indignado.

Luego de este tenso momento, semanas después, uno de los estilistas le habría pedido las disculpas del caso, pero el sinsabor siempre quedó ahí. “Cada vez que lo veo me da asco, la gente que se aprovecha de un jovencito, de una persona que te está yendo a tocar la puerta para trabajar y la pones en esa situación”, finalizó.

