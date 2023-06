En las últimas horas se especuló sobre un nuevo acercamiento amoroso entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba , padre de su segunda hija. Los rumores se dieron el último fin de semana, cuando el ‘Gato’ y la empresaria fue captados juntos en varias situaciones, las cuales levantaron sospechas de una reconciliación.

A esto se suma que el futbolista publicó una fuerte indirecta en su cuenta de Instagram, donde etiquetó a Ale Venturo mientras escuchaba la canción “No se va” de Morat. “ Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va” , se puede escuchar en la letra

¿Qué dijo Ale Venturo?

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ estuvieron detrás de la empresaria Ale Venturo, captándola junto al ‘Gato’ Cuba en actitudes sospechosas. El pasado viernes 9 de junio, ellos estuvieron juntos en una agencia bancaria, donde él le agarra de la cintura al momento de salir.

Ese mismo día, la chef fue vista ingresando al nuevo departamento de soltero del futbolista, pero estuvo solo 5 minutos. Luego de esto, Venturo se fue al supermercado.

“Todo bien como papás”, comenzó diciendo sobre la supuesta reconciliación con su expareja.

Sobre la reunión para la conciliación extrajudicial respecto a su hija de 4 meses de edad, mencionó: “Son temas privados. Con mi abogado vamos a mantener en reserva nada más”.

“¿Acaso yo me quiero llevar mal con alguien? No. Solo quiero paz para mi bebé, nada más” , dijo sobre su relación con Rodrigo Cuba.

“¿Será por miedo? ¿tú estas feliz? ¿te han manipulado para que no haya conciliación?”, le preguntó el reportero de ‘Amor y Fuego’

“Estoy tranquila, quiero estar tranquila. Nadie se mete, todo bien con todos” , sentenció.

TE PUEDE INTERESAR