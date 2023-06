Gaela Barraza , de 15 años de edad, se mostró emocionada porque pronto viajará a Punta Cana para competir a nivel internacional y representar al Perú en el ‘Model World Teen’. El concurso se realizará el próximo 21 de junio, por lo que la joven decidió compartir sus sentimientos en Instagram.

“Por ahora solo estoy enfocada en el concurso, que de paso ya me quedan 9 días para competir”, escribió en la referida red social.

De otro lado, la hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza sorprendió a todos al mostrar su nueva figura, ya que habría bajado visiblemente de peso en las últimas semanas. La adolescente reveló cómo fue su preparación:

“¿Cómo bajaste tanto de peso?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “ Entrenando todos los días aproximadamente 2 horas, haciendo déficit calórico y también durmiendo bastante je,je,je”.

“Antes entrenaba Muay Thai, pero ahorita estoy full con el gym. Igualmente, en unas semanas vuelvo a retomar muay thai”, agregó.

Sus fans también le preguntaron qué fue lo mejor que le ha pasado desde que concursó en el Miss Perú La Pre.

“Yo siento que muchas cambiaron en mi y en mi vida pero de las mejores cosas que me pasó en Miss Perú la Pre fue que me ayudó mucho a mejorar como persona. Porque en la adolescencia hay muchos cambios y todo es nuevo. Yo, en algún punto, me sentía perdida o no me gustaba cómo me veía o sentía que hacía todo mal, y siento que la mayoría de adolescentes vivimos esto”, sentenció.

¿Qué estudia la hija de Tomate Barraza?

Gaela, la hija de Tomate Barraza, actualmente se encuentra en los últimos años de su educación secundaria.

“Aun no sé a qué universidad postularé, pero quiero estudiar administración de empresas”, comentó sobre la carrera universitaria que estudiará.

¿Cuánto mide la hija de Tomate Barraza?

Gaela Barraza confirmó que mide 1.70 metros.

