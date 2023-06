Gianella Rázuri rompió su silencio por primera vez y habló del ampay que protagonizó con Rodrigo Cuba en una fiesta, la modelo negó tajantemente que haya tenido alguna relación clandestina con el futbolista y entre lágrimas afirmó que ella fue la más afectada tras el escándalo.

Anteriormente, la modelo indicó que solo mantenía una amistad con el ‘Gato’ Cuba y aseguró que nunca mantendría una relación sentimental con él. Sin embargo, tras la difusión del ‘ampay’ tuvo varios problemas que afrontar.

¿Qué dijo Gianella Rázuri tras ampay con Rodrigo Cuba?

Gianella Rázuri estuvo en el ojo de la tormenta luego de que fuera ampayada por las cámaras de Magaly en una discoteca en Barranco junto a Rodrigo Cuba, quien hace poco había anunciado su separación de la madre de su segunda hija, Ale Venturo. El pelotero y la modelo abordaron la misma camioneta a su salida de la fiesta y terminaron en el departamento de la ex candidata a Miss Perú.

Sin embargo, la Gianella Rázuri rompió su silencio y entre lágrimas confesó que ella fue la más afectada de toda la situación, además, indicó que en las imágenes difundidas no se le ve con ninguna actitud romántica. “ No han encontrado un ampay, besándome o algo para que empiecen a atacar y me he llevado la peor parte, no ha sido justo ”, señaló para ‘Amor y Fuego’.

