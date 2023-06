Génesis Tapia no pudo ser ajena a las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina, donde se ve a Ale Venturo y a Rodrigo Cuba pasando la noche juntos el último fin de semana, luego de anunciar oficialmente su separación.

En ese sentido, la también abogada pidió al público televidente que no critique el accionar de la empresaria, quien posiblemente podría haber perdonado al futbolista. “Lo que pasa entre cuatro paredes nadie lo conoce. No la podemos juzgar, hay que comprender que una separación en un embarazo es difícil, hay que comprender que no somos las mismas ”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo también confesó que, a su parecer, Ale Venturo sigue enamorada del jugador del Sport Boys, quien fue ampayado en dos oportunidades con distintas mujeres.

“No podemos lapidar a una mujer que se ha equivocado y lo sigue haciendo cuando se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Ese amor no es sano, porque no hay respeto. Creo que sigue ilusionada con Rodrigo Cuba” , dijo para el programa ‘Préndete’.

Por otra parte, Génesis precisó que lo más probable es que la mejor amiga de Natalie Vértiz esté teniendo cercanía con el ‘Gato’ Cuba para mantener su familia unida, pese a que ella misma le confesó que el pelotero le fue infiel.

“A veces, una mujer equivocadamente quiere mantener a la familia unida para que los niños estén felices, pero a los hijos hay que enseñarles que uno debe quedarse donde es feliz, esté o no el papá”, sentenció.

