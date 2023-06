Fuertes declaraciones. Gianella Rázuri se encuentra en el ojo público tras ser ampayada con Rodrigo Cuba en una discoteca y luego en su departamento, pese a que el futbolista tenía tan solo días de haberse separado de Alexandra Venturo. Sin embargo, la modelo ahora ha vuelto a llamar la atención en redes sociales tras compartir un contundente mensaje en medio de los rumores de una posible reconciliación entre el pelotero y la empresaria.

Recordemos que la mejor amiga de Natalie Vértiz y el jugador del Sport Boys pasaron la noche juntos en el nuevo departamento de soltero que tiene él. A raíz de ello, se dispararon las alarmas que los padres de familia habrían decidido retomar su relación sentimental a pocas semanas de haber finalizado su romance.

Frente a ello, la candidata al Miss Perú utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un tajante mensaje que estaría dirigido hacia la empresaria. “Me queda 1% y lo usaré para decirles que no perdonen nada, la gente sabe lo que hace” , se lee en su historia.

Gianella se quiebra niega ser la “trampa” del ‘Gato’ Cuba

La modelo Gianella Rázuri rompió su silencio y habló del ampay que protagonizó con Rodrigo Cuba en una fiesta, y entre lágrimas afirmó que ella fue la más afectada tras el escándalo.

“No han encontrado un ampay, besándome o algo para que empiecen a atacar y me he llevado la peor parte, no ha sido justo ”, señaló para ‘Amor y Fuego’.

