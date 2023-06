Gabriela Serpa , la bomba sexy de ‘JB en ATV’, confesó que alguna vez le ofrecieron trabajar como “anfitriona moderna”. La insólita oferta vino de dos congresistas de la República, quienes requerían los ‘servicios’ de la modelo y actriz cómica.

La modelo estuvo como invitada en el canal de YouTube de Christopher Gianotti, cuya entrevista completa se emitirá este jueves 15 de junio. La hermana de Claudia Serpa respondió si algunas vez le ofrecieron ”dinero por una noche de placer”.

La actriz no tuvo más opción que confesar que alguna vez la buscaron para ser “anfitriona moderna”.

Cuánto le ofrecieron a Gabriela Serpa por tener intimidad

Gabriela Serpa contó que una amiga suya le ofreció 1000 dólares para atender a dos congresistas de la República. Ella revelaría la identidad de los congresistas en la emisión del programa completo de Gianotti.

“De pronto recibí una llamada, (me dicen) ‘Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Te cuento que necesito que seas una anfitriona moderna. Son dos congresistas, solo al hotel nada más y mil dólares’” , fue el ofrecimiento que le hicieron.

Serpa se quedó sorprendida por la propuesta, la cual rechazó tajantemente:

“Le dije ‘pero amiga, escúchame, yo ya no hago anfitriona, pero, ¿cómo es anfitriona moderna?. (Ella me responde) ‘Tú ya sabes. Anímate son 1000 dólares’”.

La modelo de 30 años aclaró que nunca le dijeron que se trataba de “prostitución”, pero Christopher Gianotti consideró que “obviamente” se trataba de eso.

“No, no hago anfitrionaje hace tiempo y no tengo tiempo. Gracias, yo respeto tu trabajo de anfitriona moderna, pero yo no hago eso ”, fue la respuesta que le dio a su ‘amiga’, en ese entonces.

@soygianotti 🔥Jueves 9PM🔥 Gabriela Serpa se somete a las preguntas más ardientes de Internet 🌶️Suscribete🌶️ ♬ sonido original - SoyGianotti

