Fuertes declaraciones. Melissa Klug sorprendió a propios y extraños al compartir un peculiar mensaje en sus redes sociales que estaría dirigido a Samahara Lobatón, quien se encuentra en el ojo público por haber terminado su relación sentimental con Youna. Y es que tras esta ruptura, la chalaca no dudó en aconsejar a su hija, hecho que no habría sido del total agrado de la joven

“¡Ánimo! Sea lo que sea que te tiene así, no puede ser tan malo y si lo es, no será eterno”, fue el primer mensaje de la expareja de Jefferson Farfán para la influencer. Sin embargo, ésta última puso en tela de juicio el concepto de “familia”.

Frente a ello, la popular ‘Blanca de Chucuito’ no se quedó callada y utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un reflexivo mensaje, donde hace hincapié a que no necesariamente es tu familia biológica la que siempre te apoya y está ahí para ti. ¿Indirecta para Samahara Lobatón?

“Ayer mi psiquiatra me dijo algo que me dejó pensando: ‘tu familia no está obligada a quererte, conocerte o protegerte, porque las familias son accidentes bilógicos’. Busca tu propia familia con personas que te respeten, te amen y sobre todo te cuiden”, sentenció.

¿Por qué Samahara enfureció con Melissa Klug?

La influencer Samahara Lobatón sorprendió a todos sus seguidores al anunciar mediante sus redes sociales, que su relación con Youna habría llegado a su fin, por motivos que hasta el momento se desconocen. Sin embargo, la joven madre de familia no habría tomado a bien los consejos de Melissa Klug y así lo hizo saber en sus redes.

“Una de las mentira más grandes que nos enseñan, es que la sangre nos hace familia... No, eso nos hace mucho daño. La sangre nos hace parientes. El amor, la confianza, el respeto, la lealtad, eso nos hace familia”, se logra leer en la publicación de Samahara. ¿Se habrá peleado con su madre?

