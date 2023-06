La exbailarina y hoy estudiante de Derecho, Génesis Tapia, contó detalles de su reciente conversación con Alexandra Venturo , expareja de Rodrigo Cuba . La especialista en Derecho comentó la verdadera razón por lo que la empresaria decidió cortar su relación sentimental con el futbolista.

“Ale Venturo me escribió a mi chat personal y pudimos tener una conversación donde ella me explicaba. En este chat, ella me mencionaba que creía que no era justo que se le culpara de ciertas situaciones” , comenzó diciendo Tapia durante su participación el programa ‘Mande Quién Mande’, este 6 de junio.

La aspirante abogada reveló que habló con la chef sobre el ampay de Rodrigo Cuba en Piura, donde fue captado bailando y ‘perreando’ con una jovencita “en una situación que no era la adecuada, tomando en cuenta que él tena una pareja y estaba embarazada”.

“Nunca se corroboró una infidelidad (en ese ampay), pero Alexandra Venturo me corroboró que hubo una infidelidad, me corroboró que no solo hubo una infidelidad sino que se no se fue de la relación pr presión de su familia, por parte del padre y la madre de Rodrigo Cuba”, reveló Tapia.

Gianella Rázuri niega ser “amiga con derechos” del ‘Gato’ Cuba

Gianella Rázuri, con los dedos, negó rotundamente ser la amiga con derechos de Rodrigo Cuba. Asimismo, señaló que no estará en el futuro con él en una relación sentimental.

Luego de difundidas las imágenes junto a Rodrigo Cuba, la modelo utilizó sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje del famoso científico Albert Einsten: “Preocúpate por tu conciencia, más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que piensan de ti, no es tu problema”.

