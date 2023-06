Samahara Lobatón no está pasando por su mejor momento luego de que anunciara nuevamente su separación del padre de su hija, Youna. Sin embargo, ese no sería su único problema, pues al parecer también estaría enfrentada a su madre Melissa Klug, los fanáticos de ambas figuras de ‘Chollywood’ se percataron que madre e hija tomaron una radical decisión.

En los últimos días ambas empresarias han estado en boca de todos pero por motivos muy diferentes, mientras que por un lado Melissa Klug estaría celebrando su sexto embarazo con su pareja Jesús Barco, su hija Samahara está en medio de la polémica tras decidir separarse de Youna y regresar a Estados Unidos.

¿Por qué Melissa Klug y Samahara Lobatón estarían peleadas?

El distanciamiento entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón habría quedado en evidencia luego de que madre e hija tomaran una drástica decisión en redes sociales, luego de que ambas compartieran polémicos mensajes en sus historias de Instagram.

Por su parte, la ‘Blanca de Chucuito’ mandó un fuerte mensaje en redes que habría estado dirigido a su hija. “ Ayer mi psiquiatra me dijo algo que me dejó pensando: “tu familia no está obligada a quererte, conocerte o protegerte porque las familias son accidentes biológicos. Busca tu propia familia con personas que te respeten, te amen y, sobre todo, te cuiden ”, compartió Melissa.

Por otro lado, Samahara Lobatón habría contestado la supuesta indirecta de su madre y lanzó un contundente mensaje “ Cuando llegan los momentos difíciles, es ahí cuando conocerás a tu verdadera familia y a tus verdaderos amigos ”, se lee en su historia.

Melissa Klug y Samahara Lobatón dejaron de seguirse en Instagram





