Yahaira Plasencia y Nicole Akari están enfrentadas y al parecer su enemistad no solo sería por problemas profesionales únicamente, sino también la pareja de la salsera, Jair Mendoza también estaría involucrado. La asesora de imagen habría dejado entre ver que habría tenido algo más que una amistad con el cantante antes de conocer a ‘reina del Toto’.

En la última edición del magazine de espectáculos ‘América Hoy’ que se emitió HOY miércoles 14 de junio, se presentó una entrevista exclusiva Nicole Akari habría revelado que Jair Mendoza le robó un beso en el pasado, y además dejó entre ver mantuvieron algo más que una amistad.

¿Qué dijo Nicole Akari sobre Jair Mendoza?

Nicole Akari indicó que mantiene una amistad con Jair Mendoza desde hace varios años y que en ese tiempo no sabían quién era Yahaira Plasencia, además reveló que ayudó a mejorar su imagen al cantante. “ Cuando pasó de Jair, él ni yo conocíamos a Yahaira ni en pelea de perros. Yo conozco a Jair hace ‘cuchumil’ años, yo lo he ayudado a Jair, le pasé un preparador físico, le dije ponte dientes, le he hecho video clip con Tony Succar ”, contó la maquilladora.

Luego Nicole indicó que no quiere referirse a Jair y le pidió a la producción que no lo mencionen para evitar darle ‘color’ al cantante. “ Cuando me han querido tocar el tema, yo le he pedido a tu producción no me hablen de Jair, porque para mí es tonto, es darle publicidad es darle algo que no fue en el año de Yahaira ”, comentó. Además, señaló que Yahaira no tendría porque molestarse por ese tema. “ Yahaira sería muy tonta de atacarse ¿Qué le he quitado?, ¿Qué le he robado? Yo no le he robado nada”, sentenció la asesora de imagen.

Para finalizar, la periodista de ‘América Hoy’ le hizo una fuerte pregunta. “Ósea que cuando tu trabajabas con ella tampoco sabía que tú habías tenido algo con Jair”, a los que Nicole Akari respondió, “ Que me iba a imaginar yo que ella iba a tener algo con Jair ”, finalizó.





