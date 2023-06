Ivana Yturbe volvió a ningunear su fugaz relación con Jefferson Farfán, la cual se dio en el año 2019, luego que ella terminara con Mario Irivarren. La modelo de 27 años de edad se presentó este 13 de junio en el set de ‘América HOY’ y explicó por qué dijo que estuvo por “despecho” con la ‘Foquita’.

La exchica reality dio nuevamente polémicas declaraciones sobre su romance con el exfutbolista. Esto provocó que Christian Domínguez diera una ‘catedra’ de lo que significa salir por despecho con una persona.

“La persona sale con despecho, a veces sin que te guste, a veces por fregar, eso se llama despecho. De repente tu sales con alguien que te gusta y salir con alguien que te gusta no es un despecho”, dijo el cumbiambero, confundiendo a los asistentes.

Ivana Yturbe no se dejó atarantar y aclaró por qué no tomó en serio a Jefferson Farfán:

“Yo creo que el despecho se puede ver de mil maneras. Y,o en ese momento, si salí con alguien que me gustaba pero no estaba enamorada. Para mi salir con alguien que no estás enamorada, es como... no es algo serio. Si Christian se ha querido casar con todas las mujeres con las que ha estado, yo lo entiendo, pero yo no. Con el único con el que me he querido casar es con mi esposo”.

Cómo reaccionó Beto Da Silva con declaraciones de Ivana Yturbe

Ivana Yturbe reveló que su esposo, Beto Da Silva, restó importancia a lo que ella contó sobre su romance con Jefferson Farfán.

“Mi esposo sabe absolutamente todo lo que ha pasado y estoy tranquila, incluso sabe más que lo que yo he contado en televisión”.

