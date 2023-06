Ivana Yturbe no fue ajena al fin de la relación sentimental entre Samahara Lobatón y Jonathan Horna Feijoo , conocido como ‘Youna’. La modelo fue contundente y le mandó un consejo a su amiga para que reflexione sobre su situación amorosa con el padre de su hija.

La actual esposa de Beto da Silva dijo esperar que Samahara se encuentre bien anímicamente “por su hija”. La exchica reality recordó cuando la hija de Melissa Klug denunció a ‘Youna’ en diciembre del 2020 por una presunta agresión física.

“Si ha habido alguna agresión física, lo más sano es cortar de raíz. Cuando se pasa esa barrera del respeto ya no existe nada. (¿Le sugeriste no continuar en esa relación?) Las veces que nos hemos juntado ha sido con las gordas (bebés) y no hemos tenido tiempo de hablar, porque eso no se habla delante de las bebes. Sin embargo, ella sabe lo que pienso de esas cosas y le aconsejo que si ella tiene algo tóxico (se aleje) por su hijita, hay algo más importante que uno misma, es tu hija” , comentó Ivana Yturbe este martes 13 de junio en ‘América HOY’.

En el magazine hicieron una reseña de las veces que Smahara y Youna se han separado; además, de las declaraciones de Melissa Klug oponiéndose a esta relación.

“¿Debería seguir esta relación?”, le preguntaron de nuevo a Ivana, a lo que ella respondió, contundente: “si ya es muy tóxico, es mejor alejarse porque estás alargando algo que en algún momento se va a terminar de todas maneras”.

¿Qué pasó con Samahara Lobatón?

El pasado 11 de junio de 2023, Samahara Lobatón anunció que terminó su relación sentimental con ‘Youna’, el padre de su hija Xianna, de dos años de edad.

“Hoy he dada por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación”, comunicó Samahara Lobatón en sus historias.

