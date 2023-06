Lucía de la Cruz, una de las cantantes de música criolla más importantes y polémicas de nuestro país está a punto de cumplir 70 años de edad, pero fiel a su estilo y personalidad, la interprete peruana se siente más joven que nunca e hizo una impactante revelación sobre su vida amorosa.

En una entrevista con el diario local Trome, Lucía de la Cruz no se guardó nada e hizo una viaje al pasado para recordar como le ha ido en el amor a los largo de su vida, por lo que reveló cuántos novios ha tenido a sus casi siete décadas de edad.

Como sabemos, Lucía de la Cruz siempre ha sido un personaje polémico que se si bien se hizo un nombre en la farándula peruana por su enorme talento para la música no podemos olvidar los controversiales romances con hombres mucho más jóvenes que ella e incluso confesó que hasta ahora se le acercan.

“ En agosto voy a cumplir 70 años de edad y me siento llena de energía, con mucha vitalidad porque siempre me he rodeado de mucha juventud, de mucho amor. Los chicos se me acercan, me dicen ‘te amo Lucía’, comentó la artista criolla para Trome.

Lucía revela cuántas parejas tuvo

Lucía confesó que el amor la llena de energía y que prefiere rodearse de las personas adecuadas y alejarse de las malas vibras. “ Hay que rodearse siempre de buenas personas y que no haya malas vibras , y así se puede vivir mucho mejor”, agregó la cantante.

En ese sentido, reveló que pese a haber tenido una gran número de relaciones, no todas fueron serias. “ He tenido 148 novios, pero solo diez compromisos serios... “, reveló Lucía para Trome.

¿Lucía de la Cruz está soltera o tiene nuevo colágeno?

Para sorpresa de muchos, la cantante criolla está soltera y reveló que el último solo desapareció, pero dejó en claro su nueva pareja debe ser alguien trabajador. “ Solterita. El último desapareció de mi vida, no pasó nada. Además, no quiero otro Luisito Caycho en mi vida, ahora quiero alguien que trabaje. Pronto va a venir Benjamín Coronado de Chile, y va a trabajar conmigo ”.





