Carlos Cacho ha sacado chispas en ‘Chollywood’ con sus más recientes declaraciones, pues el reconocido estilista confesó que tuvo un romance clandestino con el recordado Giuseppe Benignini, quien fue pareja de Michelle Soifer e integrante de ‘Esto es Guerra’. La supuesta relación clandestina se habría dado cuando el modelo extranjero aún era pareja de ‘Michi’ y según el maquillador la cantante se comunicó con él para confirmar si era cierto.

“ Ella me llama y me pregunta si es verdad que estuve con él (...) Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré ”, confesó Carlos Cacho en una entrevista con Beto Ortiz. Sin embargo, hasta el momento Giuseppe Benignini no se ha pronunciado al respecto pero algunas de sus publicaciones han sido tomadas por los usuarios como fuertes indirectas.

¿Qué dijo Giuseppe Benignini de su supuesto affaire con Carlos Cacho?

Giuseppe Benignini ha evitado hasta el momento pronunciar respecto al tema por lo que ha no ha confirmado ni negado ningunas de declaraciones de Carlos Cacho directamente. Sin embargo, tras las confesiones del maquillador, el modelo lanzó un curioso mensaje. “ Ten cuidado en quién confías ”. ¿Será una indirecta para el estilista?

Pero ese no sería el único supuesto mensaje del ex de Micheller Soifer, pues hace tan solo unas horas Giuseppe Benignini compartió una candente fotografía acompañada de una romántica canción en sus historias de Instagram en la que se le ve bien acompañado de una misteriosa joven que lo abraza dando la espalda mientras él toma la fotografía en lo que sería su baño. De está manera, el venezolano restaría importancia a las declaraciones de Carlos Cacho y demostraría estar en otra etapa de su vida.

Giuseppe Benignini con una misteriosa joven





