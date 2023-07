La noche de este viernes 14 de julio de 2023, durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora Magaly Medina se refirió a Carlos Cacho, quien ha causado revuelo en la farándula local al revelar que fue el amante del novio de una exintegrante de ‘Esto es Guerra’. El maquillador habría tenido un ‘affaire’ con el modelo venezolano Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer.

“Ella me llama y me pregunta si es verdad que estuve con él (...) Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré” , contó el ‘zar de la belleza’ en conversación con Beto Ortiz.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre ‘affaire’ de Carlos Cacho y Giuseppe Benignini?

La popular ‘Urraca’ no se mostró asombrada con las confesiones del estilista sobre el ex de ‘Michi’, pues meses atrás, su programa reveló que el Benignini estaba ofreciendo servicios sexuales a cambio de dinero. Además, recordó que en el pasado los rumores sobre ese romance eran bastante fuertes.

“Bueno, a nosotros no nos asombra porque hace un tiempo atrás uno de mis reporteros haciéndose pasar como el dueño de una peluquería tuvo una conversación bastante subida de tono con el Principito, que estaba en Bolivia y le dijo: ‘2500 dólares por tener un encuentro de una noche” , comentó Magaly Medina.

“Habían muchos rumores, ya otra persona lo había dicho, Cacho nunca lo reconoció, no quiso confesar nada, hasta el día de hoy, incluso dice que Micheille Soifer le preguntó si los rumores eran ciertos (...) Todo el Perú ha conocido como es cuando se enamora Micheille Soifer, hace oídos sordos, se tapa, no escucha, no ve, no oye consejos, por eso ha tenido novios vagos como este, ha tenido gente que realmente ha vivido a sus costillas y ella lo ha reconocido. Es toda una confesión la que ha hecho el maquillador Carlos Cacho en el programa de Beto, un affaire con el Principito”, agregó.

