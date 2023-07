La modelo Melissa Paredes se refirió a Sergio Galliani, quien hace unos días opinó sobre el ingreso de la novia del ‘Activador’ a la serie de ‘Al fondo hay sitio’. El actor, quien dio vida a Miguel Ignacio de las Casas en las primeras ocho temporadas de la ficción, ‘desconoció' a la exreina de belleza y su respuesta generó todo tipo de reacciones.

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco” , dijo el popular ‘Nachito’ a la salida de un evento.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Sergio Galliani?

Ante ello, Melissa Paredes ha decidió ignorar las palabras de Sergio Galliani y ha preferido concentrarse en los ensayos y grabaciones de ‘AFHS’.

“Estoy aquí ensayando mis escenitas de Patty. Muchos me están escribiendo que les encanta Patty. La Patty me encanta también mucho, me está gustando y veo que a ustedes también. Gracias por el cariño”, comentó Paredes.

Melissa Paredes hace su debut en Al Fondo Hay Sitio.

El pasado viernes 7 de julio de 2023, Melissa Paredes sorprendió al integrarse al elenco de ‘Al fondo hay sitio’, serie de América TV. La exreina de belleza hizo su debut el pasado viernes 7 de julio de 2023, interpretando a ‘Patty’, una repartidora de comida que sería el nuevo interés amoroso de Joel Gonzales, el personaje del actor Erick Elera.

