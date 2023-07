Brenda Serpa, hermana menor de Gabriela Serpa, viajó a Miami, Estados Unidos para participar en el desfile ‘Miami Swim Week 2024′. De acuerdo a la exparticipante del ‘Miss Grand Perú 2023′, una agencia se contactó con ella por Instagram para que sea modelo en el importante evento.

La menor de las Serpa se comunicó con el equipo de Magaly Medina y reveló detalles de su paso por la famosa pasarela. Además, contó detalles de la gran vida que está pasando en tierras americanas.

¿Cómo hizo Brenda Serpa para desfilar en Miami?

“Una agencia me contactó y me invitó, por Instagram claro, a desfilar. He desfilado para 4 diseñadores. Vieron mi perfil, les gusté y ya. Me invitaron. Dije ‘ya, no se diga más’” , sostuvo.

Asimismo, Brenda Serpa está aprovechando su estadía en tierras gringas para pasearse en en las exclusivas playas y lujosos restaurantes de Miami en busca del soñado ‘Sugar daddy’.

“Brenda Serpa la pasa muy bien en Miami (...) A mí lo que me gusta de esta chica es que es bien francota, ella no niega que cuando va a Miami invitada por algún concurso o alguna marca, ella se pasea por los mejores lugares porque está buscando un sugar”, comentó Magaly Medina.

